Президент Кипра ожидает назначения посланника генсека ООН в ближайшие дни

Никос Христодулидис также призвал Турцию к "искренним переговорам", которые помогут добиться взаимовыгодного положения дел

НИКОСИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Имя посланника генерального секретаря ООН по кипрской проблеме будет названо в самые ближайшие дни. Надежду на это выразил президент Кипра Никос Христодулидис в среду на мероприятии, организованном общественными организациями в "связи с 40-летием со дня незаконного образования" самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

"Я хотел бы сообщить, что по итогам моего вчерашнего [телефонного] разговора с генеральным секретарем ООН [Антониу Гутерришем] я ожидаю, что, наконец, в ближайшие дни будет объявлено о назначении посланника, задача которого - изучить возможности возобновления переговоров с целью решения кипрского вопроса", - сказал президент. Хотя речь идет о возобновлении прямого диалога между греческой и турецкой общинами острова, Христодулидис отдельно обратился к властям в Анкаре. "Мы призываем Турцию - поскольку мы прекрасно знаем, что ведем переговоры с Турцией - перейти к искренним переговорам, отложив в сторону максималистские цели, и выйти на переговоры, которые позволят добиться взаимовыгодного положения дел только через решение кипрской проблемы", - подчеркнул глава государства.

Администрация Христодулидиса активно выступает за назначение посланника генсека ООН, считая, что его главная задача - выяснить, возможно ли возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделенного острова. Руководство турок-киприотов не против назначения, но указывает, что этот человек должен подчиняться лично генсеку ООН, а его мандат ограничиваться шестью месяцами. При этом он не должен быть обременен никакими решениями Совета Безопасности и не должен представлять ЕС и британское Содружество наций, о чем лидер турок-киприотов Эрсин Татар проинформировал Гутерриша.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить переговоры под эгидой ООН. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. Однако лидер турок-киприотов до последнего времени настаивал на том, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.