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Палестино-израильский конфликт

Анкара отвергла обвинения руководства Израиля в адрес Эрдогана

Турция заявила, что "продолжит выступать против резни в секторе Газа и будет поддерживать справедливое дело палестинского народа"

СТАМБУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. МИД Турции отверг обвинения руководства Израиля в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявив, что виновные в преступлениях против человечности в Газе рано или поздно предстанут перед судом. Соответствующее заявление турецкое министерство распространило в среду в соцсети X (ранее Twitter).

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"Беспочвенная клевета в адрес нашего президента со стороны [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху и [главы МИД] Эли Коэна, которым не нравится высказанная им правда, не сможет прикрыть их собственные преступления. Израильские власти, давно потерявшие легитимность в сознании человечества, не смогут на глазах у всего мира скрыть совершенные ими преступления, в частности бомбежки больниц и убийства женщин и детей. Зачинщики и исполнители этих преступлений против человечности <…> рано или поздно предстанут перед судом", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Турция "продолжит выступать против резни в секторе Газа и будет поддерживать справедливое дело палестинского народа".

Нетаньяху в ответ на критические высказывания Эрдогана по поводу ситуации вокруг сектора Газа заявил в среду, что турецкому лидеру, который "сам бомбил деревни" в собственной стране, не следует поучать еврейское государство. Эрдоган, выступая в тот же день в парламенте Турции, назвал Израиль террористическим государством, а движение ХАМАС легитимной политической силой в Газе. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипНетаньяху, Биньямин
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