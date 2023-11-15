Нетаньяху ответил на критику Израиля Эрдоганом

Премьер еврейского государства указал, что президент Турции "сам бомбил деревни" и не имеет права поучать израильские власти в связи с их действиями в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критические высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации вокруг сектора Газа. По версии премьера, турецкий лидер "сам бомбил деревни" в собственной стране, поэтому ему не следует поучать еврейское государство.

"Я должен сказать, что <...> есть силы, которые поддерживают террористов. И одна из них - это президент Турции Эрдоган, который называет Израиль террористическим государством, но на самом деле поддерживает террористическое государство ХАМАС, сам бомбил турецкие деревни в самой Турции. Так что мы не намерены выслушивать какие-либо поучения от них", - сказал Нетаньяху на встрече с американским проповедником-евангелистом, главой гуманитарной организации "Сумка самаритянина" Франклином Грэмом.

Премьер, высказывания которого распространила его канцелярия, выразил мнение, что армия в Газе "ведет справедливую войну в соответствии с международным правом и пытается минимизировать жертвы среди гражданского населения и искоренить терроризм".

Ранее Эрдоган вновь выразил мнение, что Израиль является террористическим государством, а движение ХАМАС стало легитимной политической силой в Газе. Он добавил, что Турция будет добиваться изоляции Израиля.