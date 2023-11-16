16 ноября, 00:17

Пражский суд вернется к рассмотрению уголовного дела экс-премьера Чехии Бабиша

Разбирательством займется судья, который в начале января вынес по нему оправдательный приговор

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Городской суд Праги возвращается рассмотрению уголовного дела о махинациях экс-премьера Чехии, лидера крупнейшего чешского политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша и его бывшей помощницы Яны Нагиовой. Как сообщило Чешское радио, этим делом займется судья, который в начале января вынес по нему оправдательный приговор.

Верховный суд в Праге, как стало известно 15 сентября, отменил оправдательный приговор по делу Бабиша и Нагиовой и вернул его на дорассмотрение. Аргументация суда первой инстанции была признана "недостаточной и небезупречной".

Бабиш неоднократно называл судебное разбирательство против себя политическим процессом. По словам экс-премьера, оппоненты пытаются устранить его из большой политики. Прокуратура в конце марта прошлого года обвинила экс-премьера в махинациях с дотациями в размере 50 млн крон (около 2 млн евро) из фондов Евросоюза для связанной с ним компании "Гнездо аиста". Пражский городской суд затем рассматривал дело около одного года. 

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