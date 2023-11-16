Спикер Палаты представителей поддержал расследование в отношении Байдена

Майк Джонсон отметил, что уже выявлены факты коррумпированного поведения семьи президента США

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон поддерживает расследование в отношении президента Джо Байдена, которое может привести к его импичменту за участие в коррупционных схемах.

"На данном этапе наше расследование, касающееся импичмента, уже выявило коррумпированное поведение семьи президента и то, что он и чиновники Белого дома неоднократно лгали относительно его невовлеченности в деловые операции родственников. Оно также выявило десятки миллионов долларов, полученных <...> через подставные компании, которые контролируют сын и брат президента", - сказал Джонсон телеканалу Fox News.

По словам спикера Палаты представителей, теперь "правильным шагом будет допросить ключевых свидетелей", которые смогут восполнить пробелы в информации о роли Байдена в коррупционных схемах. "По мере того как мы приближаемся к переломному моменту в этом важном расследовании, они [проводящие его законодатели] пользуются моей полной и непоколебимой поддержкой", - заключил Джонсон.

В конце октября конгрессмены-республиканцы публично потребовали от Байдена разъяснить обстоятельства получения им в 2018 году чека на $200 тыс. от его брата, который в то время поддерживал деловые связи с компанией Americore. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер уточнил, что получил банковскую информацию о прямом платеже в размере $200 тыс. Джо Байдену от его младшего брата Джеймса и супруги последнего Сары Байден. Как пояснили в комитете, Джеймсу Байдену в 2018 году выплатила $600 тыс. компания Americore. Она в то время была оператором больниц и сталкивалась с финансовыми трудностями. Как следует из опубликованных позднее документов, касающихся банкротства Americore, компания поддерживала связи с Джеймсом Байденом, поскольку считала, что его фамилия могла открывать двери. В фирме также полагали, что Джеймс Байден может содействовать получению крупных инвестиций с Ближнего Востока, опираясь на политические связи.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США должен ответить на вопросы американцев, в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли крупные суммы от других родственников.

11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена. Как уточнил тогда Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли президент выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена.