16 ноября, 04:18

Сухопутные войска Британии и Японии начали совместные учения

Отрабатываются совместные операции по обороне береговой линии и отдаленных островов

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании начались на полигоне в префектуре Гумма, расположенной в центре японского острова Хонсю. Они продлятся до 26 ноября, с обеих сторон участвуют 600 военнослужащих, сообщила газета Sankei.

В ходе учений отрабатываются совместные операции по обороне береговой линии и отдаленных островов. Планируются боевые стрельбы.

Учения проводятся на основании заключенного в январе двустороннего соглашения об облегчении условий проведения таких совместных тренировок. В частности, британские военнослужащие сейчас прибыли в Японию без получения виз и предъявления паспортов, по облегченной процедуре был произведен завоз вооружений и снаряжения.

Лондон, отмечает газета, намерен активизировать свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, в 2025 году туда предполагается направить для проведения учений ударную авианосную группу ВМС Великобритании. Такой поход ранее уже был использован в 2021 году. 

Теги:
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