Китай заявил о намерении твердо отстаивать свои красные линии в отношениях с США

Глава МИД КНР Ван И напомнил, что тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китай и США намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения, при этом у Китая есть красные линии, которые Вашингтон должен соблюдать. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"У Китая есть законные интересы и принципиальные позиции, которые необходимо отстаивать. Кроме того, есть красные линии, которые необходимо решительно защищать", - сказал Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он напомнил, что тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях. По его словам, если США продолжат свой курс на сдерживание КНР, то Китай будет твердо защищать свой суверенитет, интересы безопасности и развития.