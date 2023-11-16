16 ноября, 04:59
Саммит АТЭС

Китай заявил о намерении твердо отстаивать свои красные линии в отношениях с США

Глава МИД КНР Ван И напомнил, что тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китай и США намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения, при этом у Китая есть красные линии, которые Вашингтон должен соблюдать. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"У Китая есть законные интересы и принципиальные позиции, которые необходимо отстаивать. Кроме того, есть красные линии, которые необходимо решительно защищать", - сказал Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он напомнил, что тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях. По его словам, если США продолжат свой курс на сдерживание КНР, то Китай будет твердо защищать свой суверенитет, интересы безопасности и развития. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭС
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