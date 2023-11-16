16 ноября, 05:26

В МИД КНР заявили, что "светлое будущее" отношений с США зависит от доброжелательности

Глава дипведомства Ван И заявил, что от этого зависит, будет ли Вашингтон выступать по отношению к Пекину в качестве соперника, либо партнера

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Отношения Китая с Соединенными Штатами могут иметь "светлое будущее", однако это будет зависеть от взаимной доброжелательности сторон. Такую оценку перспективам наращивания взаимодействия между двумя государствами дал глава МИД КНР Ван И по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.

"Мы надеемся, что обе стороны будут партнерами, будут предпринимать активные действия в соответствии с взаимовыгодной повесткой, - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая. - Надеемся, что на международной арене и в двустороннем формате подобное взаимодействие окажется доброжелательным - именно таким образом будущее китайско-американских отношений будет светлым".

Китайский дипломат заявил, что от вышесказанного зависит, будут ли США выступать по отношению к КНР в качестве соперника, либо партнера. "Это принципиальный вопрос, здесь нельзя допускать <...> ошибок", - подытожил он.

Переговоры председателя КНР с нынешним президентом США - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встретились второй раз (первый был в ноябре прошлого года на острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Сразу после переговоров с Си Цзиньпином, которые длились четыре часа и, как утверждает Белый дом, были "откровенными и конструктивными", президент США заявил журналистам, что считает китайского лидера диктатором. 

Теги:
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