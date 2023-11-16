МИД КНР не раскрыл детали беседы Си Цзиньпина и Байдена по Украине и Палестине

Представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин назвала позицию Пекина по этим вопросам "крайне ясной и последовательной"

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге не прокомментировала детали разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

"По украинскому кризису и палестино-израильскому конфликту позиция Китая крайне ясна и последовательна. Мы всегда стоим на стороне справедливости и стремимся содействовать миру, переговорам и деэскалации ситуации", - сказала Мао Нин в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена по теме Украины и Палестины.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния). Переговоры близ Сан-Франциско стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.