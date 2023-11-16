16 ноября, 08:37

Глава МИД Ирана отверг причастность Тегерана к атаке беспилотника на корабль ВМС США

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Йемен принимает собственные решения и действует независимо

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отверг причастность Тегерана к запуску из Йемена в сторону эсминца ВМС США в Красном море беспилотника, который был сбит американскими военными.

"Йемен принимает собственные решения и действует независимо", - заявил он в интервью американскому телеканалу CBS. Абдоллахиян вновь отметил, что группировки в Ираке и Сирии, которые осуществляют нападения "на американские интересы" в этих странах, "принимают свои собственные решения".

15 ноября в пресс-службе Министерства обороны США сообщили ТАСС, что американский эсминец Thomas Hudner сбил запущенный из Йемена беспилотник, который двигался в направлении корабля. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, ущерб кораблю не нанесен. Ранее йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) угрожало атаковать американские корабли в Красном море.

8 ноября представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над территориальными водами страны. Должностное лицо США подтвердило ТАСС эту информацию. 

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