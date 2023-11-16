В парламенте Армении назвали сохранение госорганов НКР в стране угрозой для безопасности

Спикер парламента Ален Симонян заявил, что проблема арцахских армян остается актуальной

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Сохранение на территории Армении государственных органов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) является угрозой национальной безопасности страны. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.

"Что значит, что вопрос Арцаха (НКР - прим. ТАСС) решен? У нас большая проблема арцахских армян. Я не вижу цели создания там государственности или сохранения и развития государственных институтов здесь, это угроза для национальной безопасности Республики Армения", - сказал он.

Президент НКР Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Шахраманян, члены парламента и правительства вместе с армянским населением Нагорного Карабаха после переезда в Армению обсуждают законность этого документа. Глава непризнанной НКР уже заявил, что "республика, созданная народом, не может прекратить свое существование по одному указу".