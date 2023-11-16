Президент Малави отозвал всех министров из зарубежных поездок в целях экономии топлива

Как сообщает портал Malawi24, ограничения для высокопоставленных чиновников также коснулись внутренних поездок

ПРЕТОРИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Малави Лазарус Чаквера отдал распоряжение всем министрам, находящимся в служебных поездках за рубежом, вернуться на родину. Эта мера предпринята для сокращения бюджетных расходов, сообщил портал Malawi24.

Помимо этого, в числе мер экономии глава государства также объявил о введении ограничений для министров на поездки по самой стране и о сокращении вдвое лимитов на расходование топлива для министров и других высокопоставленных чиновников. Меры будут действовать до окончания текущего финансового года.

Одновременно президент призвал министра финансов рассмотреть вопрос о разумном повышении окладов всем госслужащим в бюджете на следующий финансовый год.

Ранее Международный валютный фонд одобрил выделение Малави кредита на $174 млн, запрошенного властями страны для решения неотложных финансовых проблем, связанных с последствиями стихийных бедствий - циклонов и наводнений. Малави уже пошла на девальвацию на 44% национальной денежной единицы - малавийской квачи. Эксперты полагают, что это было сделано для выполнения предварительных условий для получения кредита.