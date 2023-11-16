16 ноября, 09:38

Зеленский признал, что помощь Киеву сократится из-за кризиса на Ближнем Востоке

Президент Украины ожидает новых мировых кризисов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что поддержка Киева со стороны Запада может быть сокращена из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы понимаем, что поддержка мира может быть разделена из-за кризиса на Ближнем Востоке. Жаль", - сказал Зеленский на встрече в Киеве с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, видеокадры с которой украинский президент разместил в своем Telegram-канале.

При этом Зеленский ожидает новых мировых кризисов. "Я думаю, это не последний кризис, который может быть не только в мире, но и в Европе", - заявил он.

Ранее Зеленский рассказывал, что на Западе заверяют Киев в продолжении поддержки, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. Он отмечал, что "верит партнерам". В МИД Украины также отмечали, что получают от партнеров сигналы о том, что "поддержка Украины будет продолжаться, а поддержка Израиля будет начинаться".

В частности, глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что США могут и будут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине. Однако тенденция к сокращению помощи Киеву начала наблюдаться еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. Западные СМИ отмечали, что союзники Киева начали уставать от Украины. А глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу. Уже 13 ноября руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что сообщество не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. 

Теги:
УкраинаПалестино-израильский конфликтЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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