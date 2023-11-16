16 ноября, 12:23

На Мадагаскаре один из фаворитов выборов президента выступает против бойкота оппозиции

Экс-глава страны Андри Радзуэлина заявил, что выборы - "это единственный демократический путь", передает AFP

ПРЕТОРИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Один из фаворитов первого тура президентских выборов на Мадагаскаре 49-летний экс-президент Андри Радзуэлина призвал граждан страны проявить активность в день голосования и осудил решение большинства оппозиционных кандидатов бойкотировать электоральный процесс. Об этом сообщает AFP.

"Единственный демократический путь - это выборы", - заявил он, общаясь с журналистами в столице страны Антананариву. Радзуэлина подверг критике "тех людей, кто пытаются посеять волнения и помешать проведению выборов".

Более 27 тыс. избирательных участков открылись на всей территории Мадагаскаре в 6:00 утра. Правом голоса обладают более 11 млн граждан. В соответствии с конституцией, срок полномочий президента составляет пять лет, при этом одно лицо может занимать высший пост не более двух сроков подряд.

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, то состоится второй тур, запланированный на 20 декабря. В нем примут участие два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре.

Оппозиция бойкотирует выборы

Для участия в выборах избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. По оценкам аналитиков, наибольшие шансы на победу имеют 49-летний экс-президент Андри Радзуэлина, находившийся у власти с 2019 по нынешний год (согласно требованию конституции, он подал в отставку 9 сентября) и выставивший свою кандидатуру на второй срок, а также 73-летний Марк Равалуманана, занимавший президентское кресло с 2002 по 2009 год.

Однако в начале текущей недели десять оппозиционных кандидатов, включая Равалуманану, призвали сограждан не идти на выборы. По мнению этих политиков, избирательный процесс проходит с нарушениями, целью которых является сохранение у власти Радзуэлины. Главное требование оппозиции - выборы надо приостановить, а в ситуацию должно вмешаться международное сообщество.

Таким образом, в гонке фактически остаются три политика: Радзуэлина, Ситени Рандрианасолониаико и Сендрисон Даниэла Радеранирина.

Одним из катализаторов политического кризиса стала появившаяся в конце июня информация о том, что Радзуэлина в 2014 году тайно получил французское гражданство, что, согласно закону, должно было закрыть ему двери для участия в выборах. Однако Высший конституционный суд (ВКС) отказался отстранить его от гонки, отклонив все иски. Это решение вызвало гнев объединенной оппозиции и было охарактеризовано ею как институциональный государственный переворот. 

Теги:
Радзуэлина, АндриМадагаскарРавалуманана, Марк
© Информационное агентство ТАСС
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