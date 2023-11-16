16 ноября, 12:46

Украина и Польша не смогли договориться о разблокировании границы для перевозчиков

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, украинская сторона отказывается выполнять требования протестующих

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Представители Польши и Украины не смогли найти решение по разблокированию границы двух стран польскими дальнобойщиками, украинская сторона отказывается выполнять требования протестующих. Об этом говорится в заявлении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В трехсторонних переговорах на польском пункте пропуска "Дорохуск" принимали участие представители украинского и польского министерств инфраструктуры, а также генерального директората Европейской комиссии (ЕК) по мобильности и транспорту (DG MOVE). Представители Украины и ЕК вновь отказались выполнять требования польских дальнобойщиков о введении разрешений для украинских водителей на работу в ЕС.

"Ключевое требование протестующих - это возвращение в систему разрешений. Это требование не может быть выполнено, о чем заявила украинская сторона, а в DG MOVE подчеркнули, что такой вопрос не может быть предметом этой встречи. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать по меньшей мере до 30 июня следующего года", - говорится в заявлении ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным министерства, в результате переговоров стороны разработали общие решения и предложили их польским протестующим. "Последние предложения не согласовали", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что стороны продолжат поиск решения.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

На границе образовались многокилометровые очереди из фур. Утром 16 ноября на всех трех КПП суммарно проезда в сторону Украины ожидали 2,4 тыс. автомобилей. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний прогнозируют срыв многих контрактов. Переговоры украинской и польской сторон о разблокировании границы пока не привели ни к каким результатам. 

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