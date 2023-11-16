16 ноября, 12:36

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о торговле услугами и осуществлении инвестиций

В сообщении пресс-службы президента говорится, что "таким образом закрепляется правовая основа для устойчивого и динамичного развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами"

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Белоруссии и Китая о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Таким образом закрепляется правовая основа для устойчивого и динамичного развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами, - отмечается в сообщении. - Речь идет о создании зоны свободной торговли услугами между Беларусью и КНР, транспарентного, либерального и благоприятного инвестиционного режима для привлечения инвестиций". На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено министерство экономики.

В сообщении также подчеркивается, что соглашение создает задел для развития сотрудничества в новых сферах при соблюдении интересов обеих сторон в наиболее чувствительных сегментах экономики. "Ожидается, что в перспективе сотрудничество в рамках соглашения позволит динамично наращивать экспорт белорусских услуг в Китай и увеличить инвестиционные потоки со стороны КНР", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Минск и Пекин намерены подписать соглашение по торговле услугами и инвестициям в 2023 году после проведения несколько раундов переговоров по согласованию документа. В министерстве экономики отмечали, что в случае полного устранения барьеров в торговле услугами между странами прогнозируется нарастить экспорт услуг в КНР на 12,5%. По оценкам экспертов, он увеличится преимущественно "за счет деловых услуг, услуг воздушного транспорта и связи". В инвестиционной части, исходя из международной практики заключения подобных соглашений, ожидается рост притока инвестиций в Белоруссию на 30% в среднесрочной перспективе.

По итогам 2022 года Китай стал вторым торговым партнером Белоруссии после России. Товарооборот с КНР составил практически $5,8 млрд, увеличившись за последние пять лет в 1,5 раза. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация