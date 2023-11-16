Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о торговле услугами и осуществлении инвестиций

В сообщении пресс-службы президента говорится, что "таким образом закрепляется правовая основа для устойчивого и динамичного развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами"

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Белоруссии и Китая о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Таким образом закрепляется правовая основа для устойчивого и динамичного развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами, - отмечается в сообщении. - Речь идет о создании зоны свободной торговли услугами между Беларусью и КНР, транспарентного, либерального и благоприятного инвестиционного режима для привлечения инвестиций". На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено министерство экономики.

В сообщении также подчеркивается, что соглашение создает задел для развития сотрудничества в новых сферах при соблюдении интересов обеих сторон в наиболее чувствительных сегментах экономики. "Ожидается, что в перспективе сотрудничество в рамках соглашения позволит динамично наращивать экспорт белорусских услуг в Китай и увеличить инвестиционные потоки со стороны КНР", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Минск и Пекин намерены подписать соглашение по торговле услугами и инвестициям в 2023 году после проведения несколько раундов переговоров по согласованию документа. В министерстве экономики отмечали, что в случае полного устранения барьеров в торговле услугами между странами прогнозируется нарастить экспорт услуг в КНР на 12,5%. По оценкам экспертов, он увеличится преимущественно "за счет деловых услуг, услуг воздушного транспорта и связи". В инвестиционной части, исходя из международной практики заключения подобных соглашений, ожидается рост притока инвестиций в Белоруссию на 30% в среднесрочной перспективе.

По итогам 2022 года Китай стал вторым торговым партнером Белоруссии после России. Товарооборот с КНР составил практически $5,8 млрд, увеличившись за последние пять лет в 1,5 раза.