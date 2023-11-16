16 ноября, 12:39

ЕК сожалеет, что Украина и Польша не смогли договориться о разблокировании границы для фур

Представитель ЕК Адальберт Янс подчеркнул, что Еврокомиссия приветствует эти переговоры и призывает к их продолжению для "достижения взаимоприемлемого решения"

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выразила сожаление в связи с тем, что встреча властей Польши, Украины и представителей протестующих польских дальнобойщиков, которая должна была способствовать разблокированию границы Украины и Польши для проезда украинских фур, провалилась.

"Еврокомиссия сожалеет, что в ходе трехсторонних переговоров властей Польши, Украины и протестующих решение не было найдено", - заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янс на брифинге в Брюсселе.

Янс подчеркнул, что Еврокомиссия приветствует эти переговоры и призывает к их продолжению для "достижения взаимоприемлемого решения".

Польские перевозчики с 6 ноября блокировали три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Украиной, пропуская только гуманитарные и военные грузы на Украину. Они требуют отменить льготы, предоставленные ЕС украинским перевозчикам, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что на польской границе скопились около 2 500 автомобилей. Проблемы с работой польских пунктов пропуска уже привели к тому, что водители пытаются выехать на Украину через Словакию. На словацкой стороне границы с Украиной перед контрольно-пропускным пунктом "Вышне-Немецке" также образовалась очередь из грузовых автомобилей. 

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