16 ноября, 13:08

В Минстратегпроме заявили, что Украина производит десятки ударных БПЛА в месяц

По словам главы украинского ведомства Александра Камышина, его страна вышла на серийное производство таких беспилотников

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Украина выпускает несколько десятков ударных беспилотников в месяц. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской бизнес-ассоциации.

"Начиная с того, что называют "украинским шахедом", <...> вышли на его серийное производство. Сейчас [производим] десятки в месяц", - цитирует министра украинская версия журнала Forbes.

6 ноября генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил о запуске серийного производства беспилотников-камикадзе с дальностью полета до 1 тыс. километров. Глава "Укроборонпрома" добавил, что осваивается и производство FPV-дронов. По словам Сметанина, производство беспилотников сейчас стоит на втором месте по значимости для "Укроборонпрома" после боеприпасов.

Кроме того, 14 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске на Украине серийного производства безэкипажных катеров. При этом вице-премьер не привел какие-либо данные о количестве производимых или уже произведенных надводных беспилотников. По данным Минстратегпрома, на модернизацию и развитие оборонной промышленности в 2024 году в бюджете Украины заложено в семь раз больше средств, чем в нынешнем.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских беспилотников и о поражении мест их хранения и производства. 

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