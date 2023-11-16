16 ноября, 14:07,
обновлено 16 ноября, 14:50

Комиссия парламента Турции отложила обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО

По данным телеканала TRT, с инициативой о том, чтобы отложить вынесение решения по протоколу, выступили депутаты от правящей Партии справедливости и развития

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение протокола, касающегося вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщил телеканал NTV.

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По его данным, заседание состоялось под председательством главы комиссии Фуата Октая. В повестку были внесены семь международных соглашений и документов, требующих согласования, в том числе протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Решений по этим документам принято не было, отмечает телеканал. По его данным, дата нового раунда обсуждений будет определена позже.

По информации телеканала TRT, с инициативой о том, чтобы отложить вынесение решения по протоколу, выступили депутаты от правящей Партии справедливости и развития. По их мнению, в вопросе, касающемся Швеции, существует "недостаточная ясность", он "еще недостаточно зрелый для обсуждения". В связи с этим они запросили комиссию остановить обсуждение и перенести его на другую дату, отмечает канал. 

Теги:
ШвецияТурция
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