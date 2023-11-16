16 ноября, 14:12

Глава МИД Сербии обсудил с послом РФ развитие отношений Москвы и Белграда

© Александр Дзюба/ ТАСС

Стороны также затронули актуальные внешнеполитические вопросы, сообщили в Белграде

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко, в ходе которой дипломаты обсудили развитие отношений двух стран и сотрудничество в рамках международных организаций.

"Первый вице-премьер, министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич принял сегодня посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко. Были обсуждены двусторонние отношения и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами, сотрудничество и деятельность в рамках международных организаций, а также текущая ситуация в Косово и Метохии", - говорится в заявлении сербского внешнеполитического ведомства. Отмечается также, что дипломаты обсудили актуальные внешнеполитические вопросы.

2 ноября президент Сербии Александар Вучич принял посла России, в ходе встречи с которым подчеркнул, что "двусторонние отношения между Сербией и Российской Федерацией успешно развиваются", а также указал на то, что "в будущем возможно улучшение этого сотрудничества".

1 ноября Вучич заявил, что Сербия не откажется от евроинтеграции, но это не помешает ей сохранить традиционные отношения с Россией и Китаем. 

Теги:
РоссияСербия
© Информационное агентство ТАСС
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