США заявили, что "ответят надлежащим образом" на новые атаки на свои силы в Сирии и Ираке

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что США добиваются от КНР передачи Ирану сигнала о нежелании Вашингтона эскалации в отношениях с Тегераном и обострения на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ответят надлежащим образом в случае новых атак на свои войска в Сирии и Ираке. Об этом на онлайн-брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы ответим надлежащим образом. И, как я уже говорил, мы сделаем это своевременно", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

"Речь идет о защите наших войск и объектов, на которые продолжаются атаки", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он добавил, что США добиваются от Китая передачи Ирану сигнала о нежелании эскалации в отношениях с Тегераном и обострения на Ближнем Востоке. "Мы знаем, что у китайцев есть более прямые каналы связи, и мы, конечно, призываем их использовать эти каналы, чтобы в очередной раз заявить иранцам, что мы не хотим видеть углубление или эскалацию конфликта", - сказал чиновник.

Он не стал уточнять, обсуждалась ли эта тема на переговорах президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско. "Я не буду предоставлять больше деталей о переговорах, которые у нас были. Могу только сказать, что мы знаем, что у них есть определенное влияние", - отметил Кирби, говоря про Китай.