16 ноября, 15:24,
обновлено 16 ноября, 16:12

США заявили, что "ответят надлежащим образом" на новые атаки на свои силы в Сирии и Ираке

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что США добиваются от КНР передачи Ирану сигнала о нежелании Вашингтона эскалации в отношениях с Тегераном и обострения на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ответят надлежащим образом в случае новых атак на свои войска в Сирии и Ираке. Об этом на онлайн-брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы ответим надлежащим образом. И, как я уже говорил, мы сделаем это своевременно", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

"Речь идет о защите наших войск и объектов, на которые продолжаются атаки", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он добавил, что США добиваются от Китая передачи Ирану сигнала о нежелании эскалации в отношениях с Тегераном и обострения на Ближнем Востоке. "Мы знаем, что у китайцев есть более прямые каналы связи, и мы, конечно, призываем их использовать эти каналы, чтобы в очередной раз заявить иранцам, что мы не хотим видеть углубление или эскалацию конфликта", - сказал чиновник.

Он не стал уточнять, обсуждалась ли эта тема на переговорах президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско. "Я не буду предоставлять больше деталей о переговорах, которые у нас были. Могу только сказать, что мы знаем, что у них есть определенное влияние", - отметил Кирби, говоря про Китай. 

Теги:
СШАИракСирия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация