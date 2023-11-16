Эксперт: Байден подтвердил роль Китая как глобального игрока

Президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани считает, что встреча лидеров США и Китая является небольшим шагом к взаимопониманию, но ведет к кардинальным изменениям в отношениях двух стран

РИМ, 16 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент США Джо Байден, встретившийся с председателем КНР Си Цзиньпином, пусть и нехотя, подтвердил роль Китая как глобального игрока. При этом, сама встреча двух лидеров является небольшим шагом к взаимопониманию, но ведет к кардинальным изменениям в китайско-американских отношениях, считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

"Встреча Байдена и Си, которую некоторые аналитики называют исторической, является небольшим шагом к взаимопониманию, но не знаменует потепления в китайско-американских отношениях. Однако следует подчеркнуть, что этой встречей Байден косвенно и, возможно, неохотно подтверждает роль Китая при Си Цзиньпине как глобального игрока", - сказал эксперт в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он также полагает, что Байден, на исходе мандата оказавшийся в условиях "двух открытых войн, в которых США находятся на противоположной стороне так называемому Глобальному Югу, где основное влияние имеют Китай и Россия", пытается за счет контактов с Китаем определять будущий мировой порядок на основе "нового китайско-американского биполяризма". "Проблема, однако, заключается в том, что в нынешнем мире есть не только Китай и США, которым, по словам Байдена, достаточно места для сосуществования, но и все те страны, которые через разные форматы, такие как, например, БРИКС+, добиваются большего веса в принятии глобальных решений. Сейчас в этом процессе участвуют множество сил, не только на политическом уровне, но, прежде всего, в экономическом и финансовом плане. Об этом свидетельствуют тенденции экономического роста отдельных регионов", - продолжил Грациани. В частности, он назвал укрепление азиатского региона, где сосредоточены интересы как Пекина, так и Москвы.

Ранее президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.