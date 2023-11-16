Оппозиция Мадагаскара заявила, что не признает прошедшие президентские выборы

Согласно предварительным данным, которые приводят противники властей, явка составила около 20%

ПРЕТОРИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Оппозиционные политики Мадагаскара заявили, что не признают прошедший первый тур президентских выборов. Об этом сообщает Agence France-Presse.

"Мы не признаем эти выборы, как и подавляющее большинство малагасийского населения", - заявил после закрытия избирательных участков один из зарегистрированных претендентов на высший пост Хаджо Андрианайнаривело. Он выступил перед журналистами от имени всех 10 оппозиционных кандидатов, которые ранее призвали граждан Мадагаскара бойкотировать выборы.

Согласно предварительным данным, которые приводят противники властей, явка составила около 20%. "Это самый низкий показатель за всю избирательную историю Мадагаскара", - отметил Андрианайнаривело. Официальные данные по явке пока не публиковались.

Правом голоса обладают более 11 млн граждан Мадагаскара. В соответствии с конституцией срок полномочий президента составляет пять лет, при этом одно лицо может занимать высший пост не более двух сроков подряд. Результаты первого тура президентских выборов могут быть обнародованы уже на следующей неделе.

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, то состоится второй тур, запланированный на 20 декабря. В нем примут участие два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре.

Бойкот выборов

Для участия в выборах избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. По оценкам аналитиков, наибольшие шансы на победу имеют 49-летний экс-президент Андри Радзуэлина, находившийся у власти с 2019 по нынешний год (согласно требованию конституции, он подал в отставку 9 сентября) и выставивший свою кандидатуру на второй срок, а также 73-летний Марк Равалуманана, занимавший президентское кресло с 2002 по 2009 год.

Однако в начале текущей недели 10 оппозиционных кандидатов, включая Равалуманану, призвали сограждан не идти на выборы. По мнению этих политиков, избирательный процесс проходит с нарушениями, целью которых является сохранение у власти Радзуэлины. Главное требование оппозиции - приостановить выборы, а в ситуацию должно вмешаться международное сообщество.

Таким образом, в гонке фактически остаются три политика: Радзуэлина, Ситени Рандрианасолониаико и Сендрисон Даниэла Радеранирина.

Одним из катализаторов политического кризиса стала появившаяся в конце июня информация о том, что Радзуэлина в 2014 году тайно получил французское гражданство, что, согласно закону, должно было лишить его возможности участия в выборах. Однако Высший конституционный суд отказался отстранить его от гонки, отклонив все иски. Это решение вызвало гнев объединенной оппозиции и было охарактеризовано ею как институциональный государственный переворот.