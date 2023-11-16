Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

"Считаю, что нам необходимо иметь возможность говорить с друзьями, нам также важно иметь возможность говорить с противниками. Важно поддерживать эти каналы связи открытыми", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос, касавшийся возобновления диалога между военными США и Китая. Высказывания Остина приводит пресс-служба Пентагона.

"Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом", - подчеркнул Остин.