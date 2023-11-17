16 ноября, 21:09

Al Jazeera: с 17 октября базы США в Сирии и Ираке подверглись нападениям 58 раз

Атаки осуществлялись с помощью ракет и беспилотников, отметил телеканал

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Контролируемые американскими военнослужащими военные базы в Сирии и Ираке подверглись 58 атакам с 17 октября.

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Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Пентагона.

По сведениям канала, нападения были совершены при помощи ракет и беспилотников.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке. 

Теги:
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