Al Jazeera: с 17 октября базы США в Сирии и Ираке подверглись нападениям 58 раз

Атаки осуществлялись с помощью ракет и беспилотников, отметил телеканал

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Контролируемые американскими военнослужащими военные базы в Сирии и Ираке подверглись 58 атакам с 17 октября.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Пентагона.

По сведениям канала, нападения были совершены при помощи ракет и беспилотников.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке.