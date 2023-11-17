Венгерский министр считает условием для переговоров с Киевом дискуссию о евробезопасности

Еврокомиссия ранее рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной, Молдавией и Боснией и Герцеговиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Начало дискуссии о будущем архитектуры европейской безопасности должно являться условием для начала переговоров о вступлении Украины в состав Евросоюза. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью газете Kurier.

"Предложение ЕК содержит семь предварительных условий для предоставления Украине статуса кандидата. Пока не все из них выполнены. Только в этом случае (их выполнения - прим. ТАСС) Совет [ЕС] должен предпринять следующие шаги в процессе расширения. Однако до этого необходимо провести стратегическую дискуссию о политике Евросоюза в отношении Украины: как должна выглядеть архитектура европейской безопасности? После этой дискуссии можно будет вернуться к [данному] вопросу", - подчеркнул Бока.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. Если лидеры Евросоюза на своей встрече в середине декабря утвердят эти рекомендации, то переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года.

Венгрия сразу же заявила, что не поддерживает рекомендации Еврокомиссии в отношении переговоров с Украиной. Глава МИД республики Петер Сийярто в тот же день отверг предложения фон дер Ляйен. Власти страны намерены провести национальные консультации относительно перспектив членства Украины в Евросоюзе с населением Венгрии. Они будут также включать вопрос об оказании военной помощи Украине, вызывающий серьезные разногласия с руководством Евросоюза. Кроме того, гражданам страны предстоит высказать свое мнение по поводу борьбы с нелегальной миграцией и по другим внутренним и международным проблемам.