17 ноября, 00:16
Саммит АТЭС

Президент Перу выразила интерес страны в участии в инициативе "Пояса и пути"

Дина Болуарте также пригласила Си Цзиньпин совершить официальный визит в республику

ГАВАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Перу Дина Болуарте провела встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Калифорнии и выразила заинтересованность республики в участии в инициативе "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"). Об этом в четверг сообщается на странице правительства Перу в соцсети X (ранее Twitter).

"Президент Дина Болуарте провела важную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которого она пригласила совершить официальный визит в Перу в рамках саммита лидеров АТЭС, который состоится в ноябре следующего года, - говорится в сообщении. - Лидеры обсудили китайскую инициативу "Пояс и путь" по созданию инфраструктуры для международной торговли и то, что председатель Си Цзиньпин хочет, чтобы она была высококачественной и экологически чистой. Болуарте выразила заинтересованность Перу в участии".

Лидеры стран обсудили возможности укрепления двусторонних отношений в ключе солидарности, а также развития сотрудничества в таких областях, как здравоохранение, цифровая экономика, торговля, энергетика, горнодобывающая промышленность, туризм и культура.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.

15-17 ноября в Сан-Франциско проходит саммит АТЭС. 

Теги:
ПеруСаммит АТЭССи ЦзиньпинБолуарте, Дина
© Информационное агентство ТАСС
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