Лидеры Мексики и КНР обсудили в ходе встречи проблему наркотрафика

Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Си Цзиньпин также согласились помочь домохозяйствам, пострадавшим от урагана "Отис"

МЕХИКО, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско обсудили проблему незаконного оборота веществ, используемых в производстве наркотиков. Об этом в четверг сообщила министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена.

"Была рада сопровождать президента Лопеса Обрадора на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Они согласились помочь домохозяйствам, пострадавшим от урагана "Отис", бороться с незаконным оборотом химических прекурсоров синтетических наркотиков и содействовать торговле и инвестициям", - написала она на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В среду президент США Джо Байден по итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС заявил, что Соединенные Штаты и Китай возобновляют сотрудничество в борьбе с наркотиками.

В начале мая портал Axios со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщал, что уровень смертности в Соединенных Штатах от передозировки ввозимым нелегально с территории Мексики опиоидным синтетическим анальгетиком фентанилом вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год. По данным ЦКПЗ, США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.