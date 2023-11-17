17 ноября, 01:06
Палестино-израильский конфликт

Потери Армии обороны Израиля в секторе Газа достигли 55 человек

Еще трое израильских военных погибли в четверг на севере анклава, сообщила пресс-служба армии еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Общие потери Армии обороны Израиля в ходе операции в секторе Газа достигли 55 военнослужащих. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные армейской пресс-службой.

Как говорится в сообщении армии, в четверг еще трое израильских военных погибли во время боевых действий на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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