Артиллеристы ВДВ поразили скопление бойцов ВСУ и склады с боеприпасами под Соледаром

В Минобороны России отметили, что огонь вели из 152-мм гаубицы Д-20

ТАСС, 17 ноября. В Министерстве обороны РФ сообщили, что расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами.

"В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ", - сказано в сообщении. По данным ведомства, после того, как была завершена боевая работа, расчет гаубицы замаскировал орудие и отправился в укрытие.

В министерстве отметили, что огонь вели из 152-мм гаубицы Д-20. Орудия работают в связке с разведывательными дронами, которые находят цели. После этого их координаты отправляют на пункт управления, который вычисляет исходные данные, куда нужно навести орудие.

В ведомстве добавили, что обычно в задачи гаубиц Д-20 входит ликвидация пунктов управления ВСУ, контрбатарейная борьба, разрушение оборонительных сооружений, уничтожение складов боеприпасов, техники и личного состава ВСУ. Гаубицы ведут огонь на дальность до 17 км, они могут выпускать до пяти снарядов в минуту.