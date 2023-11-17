17 ноября, 05:39
Палестино-израильский конфликт

Индия осудила гибель гражданского населения в ходе конфликта на Ближнем Востоке

Премьер-министр страны Нарендра Моди призвал страны глобального Юга объединиться для общего блага

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил гибель гражданского населения в ходе конфликта на Ближнем Востоке и призвал страны глобального Юга объединиться для общего блага. Об этом глава индийского правительства заявил на открытии саммита Голос глобального Юга, который проводит Нью-Дели в онлайн-формате.

"Мы все видим, что в результате событий в регионе Западной Азии возникают новые проблемы. Индия осудила террористическую атаку на Израиль 7 октября. Мы также проявляем сдержанность, мы сделали упор на диалог и дипломатию. Мы также решительно осуждаем гибель мирных жителей в конфликте между Израилем и ХАМАС. После разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом мы также направили гуманитарную помощь для народа Палестины", - сказал Моди.

"Это время, когда страны Глобального Юга должны объединиться ради большего глобального блага," - добавил он. Глобальным Югом условно называют страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии.

Моди напомнил, что это уже второй саммит Голос глобального Юга. Впервые такая онлайн-встреча была организована в январе. "Географически глобальный Юг существовал всегда, но он впервые получает голос, и это благодаря совместным усилиям. У нас более 100 стран, но наши приоритеты схожи", - отметил индийский премьер. 

Теги:
ИндияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМоди, Нарендра
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