В Сенате Казахстана назвали русский язык важнейшим инструментом коммуникации в СНГ

Он "скрепляет многовековые узы дружбы и сотрудничества и открывает двери к великой культуре", заявил председатель верхней палаты парламента страны Маулен Ашимбаев

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил, что русский язык является важнейшим инструментом коммуникации на пространстве Содружества.

"На пространстве СНГ русский язык исторически является важнейшим инструментом коммуникации и средством развития дружественных отношений. В гармонии со всеми другими языками народов наших стран русский язык формирует уникальную языковую среду Содружества, скрепляет многовековые узы дружбы и сотрудничества. Русский язык также открывает двери к великой культуре, являющейся мировым достоянием", - сказал Ашимбаев.

По его словам, в Казахстане ценят языковое богатство народа и последовательно проводят политику, нацеленную на всестороннее развитие государственного языка, а также поддержку языков всех этнических групп, проживающих в стране.

"Безусловно, большое внимание в Казахстане уделяется русскому языку. Он является языком межнационального общения. В Казахстане во всех регионах страны наряду со школами, где преподавание идет на государственном языке, также активно работают школы с обучением на русском языке. Выходят средства массовой информации, издаются книги на русском языке", - отметил председатель Сената.

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить под эгидой СНГ Международную организацию по русскому языку. "В октябре в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ были подписаны учредительные документы, договор и устав Международной организации по русскому языку. Ожидаем, что эта структура будет активно работать над реализацией поставленных перед ней задач. Со стороны законодателей будем создавать необходимые правовые условия для этого", - подчеркнул Ашимбаев.