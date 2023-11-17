Bild: политиков ФРГ предупредили о возможных звонках от Вована и Лексуса

По данным газеты, контрразведка направила во все регионы инструкцию о том, какие меры предпринять, чтобы "не попасть на удочку" пранкеров

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) предупредило немецких политиков о возможных звонках российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, контрразведка направила во все регионы инструкцию для политиков, какие меры предпринять, чтобы "не попасть на удочку" пранкеров. В ней ведомство отмечает важность "превентивных мер против текущей российской кампании по дезинформации". Спецслужба рекомендует политикам "основательно проверять личность звонящих, обращать внимание на видоизмененные адреса электронной почты, прекращать разговор сразу же, как только появятся сомнения в личности собеседника".

Bild обратила внимание на длинный список известных жертв российских пранкеров, напомнив, что среди них за последнее время была и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.