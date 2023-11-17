17 ноября, 10:34

Ватикан объявил о готовности Папы Римского Франциска поехать в Москву и Киев

Визит понтифика пока не обсуждается, но "остается в перспективе", рассказал кардинал Пьетро Паролин

РИМ, 17 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск по-прежнему готов посетить и Москву, и Киев, но в настоящее время переговоры по организации таких поездок не ведутся. Об этом сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

"Папа Римский хотел бы поехать в обе столицы. Если бы условия для поездки сложились, он бы поехал и туда, и туда [в Россию и на Украину], то есть посетил бы и Киев", - сказал он в эфире новостного канала Sky TG24, отвечая на вопрос о возможной поездке понтифика в украинскую столицу, куда его неоднократно приглашали.

"Пока визит Папы не обсуждается, но остается в перспективе, потому что Папа Франциск готов поехать, чтобы положить конец этой войне, несущей огромные потери обеим сторонам", - добавил высокопоставленный прелат.

Он напомнил о миссии главы Конференции итальянских епископов кардинала Дзуппи, который уже побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине с целью найти пути урегулирования, в рамках поездки в основном проходило обсуждение вопросов гуманитарного характера. "Мы в основном заняты гуманитарной стороной: это освобождение и обмен пленными, составление списков детей [вывезенных в РФ из зон боевых действий на Украине - прим. ТАСС] на возвращение. Механизм выработан, но есть определенные сложности", - признал Паролин. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)УкраинаРоссияПаролин, Пьетро
© Информационное агентство ТАСС
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