WSJ: западные чиновники не верят в переговоры РФ и Украины до президентских выборов в США

При этом европейские чиновники не хотят, чтобы Украина вступила в этот период ослабленной, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Чиновники США и ЕС не верят в возможность мирных переговоров Москвы и Киева до следующих президентских выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, европейские и американские официальные лица "считают маловероятным, что серьезные мирные переговоры" между Россией и Украиной состоятся до выборов в США в ноябре следующего года. При этом европейские чиновники не хотят, чтобы Украина вступила в этот период ослабленной. Они увеличивают объем помощи Украине на фоне роста беспокойства, что отказ Вашингтона одобрить новый пакет финансовой помощи Киеву может привести к тому, что Украина будет терять позиции в противостоянии с РФ, пишет издание.

Пресс-служба Совета Европы (СЕ) сообщила в пятницу, что Банк развития СЕ одобрил кредит на €100 млн для Украины. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отказалась уточнить, на сколько еще хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, пока Конгресс США одобряет новый пакет помощи.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.