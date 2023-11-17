17 ноября, 11:27
Военная операция на Украине

WSJ: западные чиновники не верят в переговоры РФ и Украины до президентских выборов в США

При этом европейские чиновники не хотят, чтобы Украина вступила в этот период ослабленной, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Чиновники США и ЕС не верят в возможность мирных переговоров Москвы и Киева до следующих президентских выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, европейские и американские официальные лица "считают маловероятным, что серьезные мирные переговоры" между Россией и Украиной состоятся до выборов в США в ноябре следующего года. При этом европейские чиновники не хотят, чтобы Украина вступила в этот период ослабленной. Они увеличивают объем помощи Украине на фоне роста беспокойства, что отказ Вашингтона одобрить новый пакет финансовой помощи Киеву может привести к тому, что Украина будет терять позиции в противостоянии с РФ, пишет издание.

Пресс-служба Совета Европы (СЕ) сообщила в пятницу, что Банк развития СЕ одобрил кредит на €100 млн для Украины. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отказалась уточнить, на сколько еще хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, пока Конгресс США одобряет новый пакет помощи.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация