МИД Австрии сообщил, что 40% стран Шенгена ввели контроль на внутриевропейских границах

Глава министерства Александер Шалленберг отметил, что 70% населения Шенгенской зоны проживает в государствах с пограничным контролем

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 40% государств Шенгенской зоны ввели временный пограничный контроль на внутриевропейских границах. Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции по итогам встречи со своей болгарской коллегой Марией Габриэль.

"Мы видим, что только за последние несколько месяцев семь членов Шенгенской зоны установили пограничный контроль, и теперь 40% стран Шенгенской зоны имеют пограничный контроль, 70% населения Шенгена проживает в странах с пограничным контролем. Это говорит о том, что что-то не так", - отметил глава австрийской дипломатии.

Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что "Шенгенская система сломана" и все аспекты соглашения нуждаются в модификации для нормального функционирования в текущих условиях.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Австрия продолжает возражать против присоединения Румынии к Шенгену. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.