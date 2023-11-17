17 ноября, 11:51
Палестино-израильский конфликт

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере и юге Израиля

В частности, они были слышны в городе Ашкелон

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в северных районах Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Также там сообщили о воздушной тревоге в городе Ашкелон на юге Израиля. 

"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в сообщении.

Ашкелон расположен на побережье Средиземного моря в 57 км к югу от Тель-Авива и в 12 км к северу от границы с сектором Газа. Это ближайший к палестинскому анклаву крупный израильский город. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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