17 ноября, 13:23
Военная операция на Украине

Украинское правительство сообщило о попадании в плен 3,5 тыс. военнослужащих ВСУ

МО РФ ранее неоднократно рассказывало о фактах сдачи в плен военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Число военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся в плену, составляет более 3,5 тыс. Об этом говорится в сообщении правительства Украины по итогам встречи комиссии "по вопросам установления фактов лишения свободы".

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"Установлен факт лишения свободы 4 337 лиц (3 574 военных и 763 гражданских)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

Министерство обороны РФ неоднократно сообщало о фактах сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Как отмечал в конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, они рассказывают о плохом психологическом состоянии в украинских подразделениях. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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