В Грузии не планируют освобождать Саакашвили ради интеграции в ЕС

Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что у этих тем "нет ничего общего"

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии не планируют освобождать находящегося в заключении экс-президента республики Михаила Саакашвили ради интеграции в Европейский союз. Об этом заявил грузинский министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.

"Нет ничего общего у интеграции Грузии в Евросоюз с осужденным Саакашвили, соответственно, этот вопрос (освобождения Саакашвили - прим. ТАСС) не рассматривается", - сказал Брегадзе.

Глава грузинского Минюста также добавил, что Саакашвили, который с мая 2022 года находится в частной тбилисской клинике "Вивамед", будет переведен в тюрьму после того, как к ним поступит соответствующее заключение врачей о состоянии здоровья бывшего грузинского лидера.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау ранее заявил, что Грузия заслуживает членства в ЕС, однако важна дальнейшая судьба Саакашвили. Отдельные представители грузинской оппозиции также не раз подчеркивали, что Саакашвили необходимо выпустить из тюрьмы, чтобы ускорить процесс интеграции Грузии в ЕС.

​​​​8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС.

Саакашвили, который является гражданином Украины, покинул республику в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.