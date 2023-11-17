Макрон заявил, что ЕС следует не мешать инновациям в сфере ИИ

По словам французского президента, следует регулировать отрасль умеренно

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Франция выступает за сбалансированное регулирование сферы искусственного интеллекта (ИИ) в ЕС, которое не препятствовало бы развитию новых технологий. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по вопросам ИИ, организованной французской телекоммуникационной группой Iliad в Париже.

В частности, глава государства, выдержки из видеообращения которого приводит агентство AFP, выступил за то, чтобы контроль был "умеренным и не карательным". По его словам, следует сосредоточить усилия на "регулировании использования, а не на самих технологий как таковых". Агентство отметило, что таким образом Макрон намекнул на перспективу ужесточения контроля за работой генеративного ИИ, против чего выступают крупные американские компании.

Бывший генеральный директор компании Google Эрик Шмидт, также принимающий участие в конференции, со своей стороны назвал структуру регулирования ИИ в ЕС "странной" и выразил мнение, что готовящийся в ЕС "закон об искусственном интеллекте" будет лишь сдерживать развитие Франции в этом направлении. Он также призвал власти республики "идти тем же коммерческим путем", что и США, опираясь на богатый рынок и талантливых специалистов.

Совет ЕС предварительно согласовал 14 июня представленный Еврокомиссией пакет норм по регулированию искусственного интеллекта, который теперь должен быть согласован с Европарламентом. В этом пакете ЕК требует, чтобы при внедрении систем искусственного интеллекта в сферах высокого риска, например в медицине, энергетике, транспорте, в военной сфере, система не была полностью автоматизирована, а окончательное решение принималось человеком. Еврокомиссия также настаивает, чтобы системы обучения ИИ в Евросоюзе строились на основании либеральных ценностей с учетом прав человека и верховенства права.