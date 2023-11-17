В подконтрольных Киеву районах Херсонской области усилят меры по мобилизации жителей в ВСУ

По словам главы военной администрации региона Александра Прокудина, "на блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Меры по мобилизации жителей в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут усилены в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин.

"Провел заседание совета обороны региона. <...> Решили усилить работу по мобилизации. Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности. На блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку", - сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

Прокудин также отметил, что с сегодняшнего дня в Херсон не будут пускать военных, которые "не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины". Исключение из этого правила составят военнослужащие ВСУ, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение.

Помимо этого, добавил Прокудин, в 160 населенных пунктах, находящихся в 30-километровой зоне от правого берега Днепра, запретили продажу алкоголя. Это ограничение не будет касаться Херсона, Зеленовки, Степановки и Чернобаевки.

Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами сообщила, что примерно 20 тыс. украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, сбежали из страны. Отмечалось, что еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, правительство делает все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины буквально месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Нередко сотрудники военкоматов применяют физическую силу к военнообязанным. Несмотря на то, что в соцсетях часто выкладывают соответствующие кадры, дело не всегда доходит до официального разбирательства.