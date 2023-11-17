17 ноября, 14:26
Военная операция на Украине

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области усилят меры по мобилизации жителей в ВСУ

По словам главы военной администрации региона Александра Прокудина, "на блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Меры по мобилизации жителей в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут усилены в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Провел заседание совета обороны региона. <...> Решили усилить работу по мобилизации. Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности. На блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку", - сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

Прокудин также отметил, что с сегодняшнего дня в Херсон не будут пускать военных, которые "не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины". Исключение из этого правила составят военнослужащие ВСУ, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение.

Помимо этого, добавил Прокудин, в 160 населенных пунктах, находящихся в 30-километровой зоне от правого берега Днепра, запретили продажу алкоголя. Это ограничение не будет касаться Херсона, Зеленовки, Степановки и Чернобаевки.

Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами сообщила, что примерно 20 тыс. украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, сбежали из страны. Отмечалось, что еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, правительство делает все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины буквально месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Нередко сотрудники военкоматов применяют физическую силу к военнообязанным. Несмотря на то, что в соцсетях часто выкладывают соответствующие кадры, дело не всегда доходит до официального разбирательства. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация