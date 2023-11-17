В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех украинских регионах.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение действовало около 20 минут в Днепропетровской и Кировоградских областях, более получаса в Николаевской области. Тревога отменена и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей, сирены звучали 22 и 30 минут соответственно.

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

В новость были внесены изменения (18:56 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.