Украина и США проведут конференцию по военной промышленности в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским и европейским властям, а также компаниям, поставляющим вооружение

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специальная конференция Украины и США по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности состоится в декабре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, чиновников и других государственных деятелей - всех тех, кто организует обеспечение нашей обороны. Довольно мощное событие готовим - в развитие Форума оборонных индустрий, который состоялся в сентябре. Теперь форум в Вашингтоне и соответствующая работа с вооружением как в Украине, так и в Америке", - сказал он в обращении, текст которого опубликован на сайте офиса президента.

Зеленский выразил уверенность, что создание совместных военных производств "усилит и американцев, и украинцев", а также других партнеров Киева. "Совместное производство всегда усиливает", - считает президент Украины. Он также выразил благодарность американским и европейским властям, а также компаниям, поставляющим вооружение.

США и Украина проведут конференцию 6-7 декабря, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон. "Правительство США проведет 6-7 декабря двухдневную конференцию по вопросам военно-промышленного комплекса, на которой представители американской и украинской промышленности обсудят возможности для совместного производства и другого промышленного сотрудничества на Украине", - указывается в заявлении. Как отмечается в документе, в мероприятии примут участие представители СНБ, Министерства торговли, Пентагона и Госдепартамента США. С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса президента, а также министерств обороны, стратегической промышленности и международных дел.

Дискуссии в США о помощи Украине и предвыборная кампания

Несколько представителей Республиканской партии публично выступают против продолжения выделения помощи Киеву. В октябре новым спикером Палаты представителей Конгресса, где по итогам промежуточных выборов большинство сейчас именно у республиканцев, был избран Майк Джонсон, который в прошлом голосовал против некоторых законодательных инициатив о выделении американской помощи Украине, настаивая на большей прозрачности относительного того, как расходуются эти средства.

Конгресс, не сумев согласовать бюджет на 2024 финансовый год, уже дважды утверждал законы о временном продлении финансирования федерального правительства, не включив туда расходы на помощь Украине. При этом администрация Байдена внесла запрос на дополнительные ассигнования в размере порядка $106 млрд для оказания помощи Украине и Израилю. Однако республиканское большинство в нижней палате выступило против.

Все это привело к тому, что Зеленский посетовал, что взгляды некоторых членов республиканской партии "представляют опасность для Киева", и выразил надежду, что любой президент США продолжит помогать Украине.