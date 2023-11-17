17 ноября, 17:52,
обновлено 17 ноября, 18:27

Украина и США проведут конференцию по военной промышленности в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским и европейским властям, а также компаниям, поставляющим вооружение

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специальная конференция Украины и США по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности состоится в декабре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, чиновников и других государственных деятелей - всех тех, кто организует обеспечение нашей обороны. Довольно мощное событие готовим - в развитие Форума оборонных индустрий, который состоялся в сентябре. Теперь форум в Вашингтоне и соответствующая работа с вооружением как в Украине, так и в Америке", - сказал он в обращении, текст которого опубликован на сайте офиса президента.

Зеленский выразил уверенность, что создание совместных военных производств "усилит и американцев, и украинцев", а также других партнеров Киева. "Совместное производство всегда усиливает", - считает президент Украины. Он также выразил благодарность американским и европейским властям, а также компаниям, поставляющим вооружение.

США и Украина проведут конференцию 6-7 декабря, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон. "Правительство США проведет 6-7 декабря двухдневную конференцию по вопросам военно-промышленного комплекса, на которой представители американской и украинской промышленности обсудят возможности для совместного производства и другого промышленного сотрудничества на Украине", - указывается в заявлении. Как отмечается в документе, в мероприятии примут участие представители СНБ, Министерства торговли, Пентагона и Госдепартамента США. С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса президента, а также министерств обороны, стратегической промышленности и международных дел.

Дискуссии в США о помощи Украине и предвыборная кампания

Несколько представителей Республиканской партии публично выступают против продолжения выделения помощи Киеву. В октябре новым спикером Палаты представителей Конгресса, где по итогам промежуточных выборов большинство сейчас именно у республиканцев, был избран Майк Джонсон, который в прошлом голосовал против некоторых законодательных инициатив о выделении американской помощи Украине, настаивая на большей прозрачности относительного того, как расходуются эти средства.

Конгресс, не сумев согласовать бюджет на 2024 финансовый год, уже дважды утверждал законы о временном продлении финансирования федерального правительства, не включив туда расходы на помощь Украине. При этом администрация Байдена внесла запрос на дополнительные ассигнования в размере порядка $106 млрд для оказания помощи Украине и Израилю. Однако республиканское большинство в нижней палате выступило против.

Все это привело к тому, что Зеленский посетовал, что взгляды некоторых членов республиканской партии "представляют опасность для Киева", и выразил надежду, что любой президент США продолжит помогать Украине. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация