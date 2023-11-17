Азербайджан приветствовал решение суда ООН о территориальной целостности страны

Как отметили в МИД республики, Баку "принял к сведению" решение суда по делу о временных мерах в связи с применением Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации

Баку, 17 ноября. /ТАСС/. Азербайджан приветствует решение Международного суда ООН, подтверждающее территориальную целостность и суверенитет республики. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы приветствуем решение суда, еще раз подтверждающее суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, отклоняющее требование Армении, ставящее под сомнение давно принятый и признанный на международном уровне суверенитет Азербайджана над Карабахом. Также примечательно, что суд отклонил необоснованное и нелепое требование о выводе из Карабахской региона личного состава всех военных и правоохранительных органов Азербайджана", - говорится в заявлении.

В МИД республики отметили, что Баку "принял к сведению" решение Международного суда по делу о временных мерах в связи с применением Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации от 17 ноября 2023 года.

"Указанные судом меры принимают уже заявленную политику правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. МИД Азербайджана отмечает, что страна привержена обеспечению безопасности и защиты всех жителей, независимо от их национального или этнического происхождения. Власти страны, добавили в МИД, стремятся защищать права армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами Азербайджана.

Международный суд ООН постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасность всех людей, в том числе армян, в Карабахе. Суд постановил, что власти страны должны гарантировать, "что в отношении людей, которые остались в Нагорном Карабахе после 19 сентября или вернулись в Нагорный Карабах и хотят там остаться, не используют силу или не запугивают их". Документ также обязывает Азербайджан в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации защитить и сохранить все регистрационные данные людей и документацию на частную собственность в регионе.