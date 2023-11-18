Действующий президент Либерии Джордж Веа признал поражение на выборах

По предварительным данным, победу одержал лидер оппозиции Джозеф Боакай

РАБАТ, 18 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Либерии Джордж Веа признал свое поражение во втором туре выборов главы государства, который состоялся на этой неделе. Об этом сообщает информационный портал Liberian observer.

Согласно предварительным данным, победу на выборах одержал лидер оппозиции Джозеф Боакай.

Веа позвонил Боакайу после объявления Национальной избирательной комиссией предварительных результатов и поздравил его с победой.

По словам Веа, "на выборах победили либерийцы". Он призвал граждан страны принять результаты голосования.

Как отмечает Liberian observer, отрыв Боакайа от Веа составил немногим более 28 тыс. голосов. Окончательные результаты выборов будут обнародованы в ближайшие дни.

В первом туре, который состоялся 10 октября, с минимальным перевесом - чуть более 7 тыс. голосов - победил Веа, опередивший Боакайя.

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