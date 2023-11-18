Disney приостанавливает размещение рекламы в соцсети X из-за высказывания Маска

Журнал The Hollywood Reporter пишет, что отказ от сотрудничества Disney и Apple особенно тревожит руководство социальной сети, поскольку эти компании входят в число ее крупнейших рекламодателей

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Компания Walt Disney вслед за Apple и IBM приостанавливает размещение рекламы в социальной сети X (ранее Twitter) после высказывания владельца этой сети Илона Маска о евреях. Об этом сообщил в пятницу журнал The Hollywood Reporter.

Решение было принято после того, как Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что "еврейское население западных стран приходит к тревожному осознанию того, что орды меньшинств, наводняющие эти страны, не слишком его любят". "Вы говорите чистую правду", - написал бизнесмен в комментарии к этой публикации.

Как отмечает журнал, отказ от сотрудничества Disney и Apple особенно тревожит руководство соцсети, так как эти две компании входят в число ее крупнейших рекламодателей.

16 ноября, согласно газете The Washington Post, американский технологический гигант IBM приостановил размещение своей рекламы в соцсети X из-за противоречивых постов владельца сети Илона Маска, который ранее сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, отслеживающие появление "токсичной информации".