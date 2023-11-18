18 ноября, 02:58
Саммит АТЭС

Глава делегации Тайваня на саммите АТЭС говорил с Байденом, но не с Си Цзиньпином

Моррис Чан также побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Возглавлявший делегацию Тайваня на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско Моррис Чан побеседовал с президентом США Джо Байденом, однако не имел каких-либо контактов с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил на пресс-конференции в Сан-Франциско.

Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что в ходе мероприятий виделся с Байденом. "Мои контакты с президентом Байденом носили неформальный и, я бы даже сказал, юмористический характер", - сказал он, уточнив, что "официальной двусторонней встречи не проводилось".

"Каких-либо контактов с председателем Си Цзиньпином не было", - подчеркнул глава тайваньской делегации.

"Во время встречи с госсекретарем [США Энтони] Блинкеном я в основном говорил ему о нашем сильном стремлении к региональному миру и процветанию, а также, в определенной степени, нашем очень сильном стремлении к укреплению устойчивости цепочек поставок", - добавил Моррис Чан.

В ходе саммита 92-летний основатель крупнейшего тайваньского производителя чипов и других полупроводников - компании TSMC - Моррис Чан побеседовал на одном из мероприятий АТЭС с Блинкеном, у него состоялись двусторонние переговоры с главой Национального экономического совета Белого дома Лаэл Брейнард и разговор с вице-президентом США Камалой Харрис.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинТайваньБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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