Al Jazeera: ЦАХАЛ дал находящимся в больнице "Аш-Шифа" час на эвакуацию

По информации Al Hadath, там находятся только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Израильские военные заявили, что персонал, пациенты и внутренне перемещенные лица должны в течение часа покинуть больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Как проинформировал ранее телеканал Al Hadath, израильские военные не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя среди заблокированных в "Аш-Шифе" нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица.

Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Телеканал предупредил, что всем, кто оказался заблокирован в "Аш-Шифе", грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, пище и медикаментам.