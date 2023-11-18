На границе Украины и Польши из-за блокировки КПП скопилось около 2,8 тыс. фур

Как сообщил представитель украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко, больше всего транспортных средств находится в пункте пропуска "Краковец"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Около 2,8 тыс. грузовиков скопилось в трех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за блокировки КПП польскими перевозчиками. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на утро в очередях около 2,8 тыс. грузовых транспортных средств. Видим определенное увеличение даже по сравнению с предыдущим днем. Больше всего в пункте пропуска "Краковец" - где-то 1,2 тыс. грузовиков, у "Ягодина" - 1,1 тыс. и напротив "Рава-Русской" - 500", - рассказал он в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что эти пункты пропуска фактически заблокированы: за час через них проходит лишь несколько грузовиков. В связи с этим, продолжил он, перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей уже и на других пунктах пропуска.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний прогнозируют срыв многих контрактов. Переговоры украинской и польской сторон о разблокировании границы пока не привели к результатам. Польские перевозчики утверждают, что с 20 ноября заблокируют еще один пункт пропуска.

Кроме того, в четверг словацкие автоперевозчики провели часовую блокаду автомобильного КПП "Вышне-Немецке" на границе Словакии с Украиной, акция была организована в поддержку польских коллег. В последнее дни на словацкой стороне границы с Украиной также образовались многокилометровые очереди из грузовиков - из-за ограничения въезда грузового транспорта из Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии.