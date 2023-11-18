Афганистан планирует решить вопрос об образовании женщин исходя из национальных интересов

Как заявил заместитель министра информации и культуры во временном правительстве страны Хаятулла Мохаджир Фарахи, в каждом государстве "есть свой закон, своя политика"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Афганские власти будут руководствоваться своими национальными интересами при решении вопроса о женском образовании. Об этом заявил ТАСС заместитель министра информации и культуры во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Хаятулла Мохаджир Фарахи на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Афганистан - страна, которая отличается от других стран. Мы решаем все вопросы по этой теме в соответствии с нашими национальными интересами", - сказал представитель делегации талибов.

"В каждой стране есть свой закон, своя политика. Они приспосабливаются к состоянию своей страны", - добавил он.

С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны иностранных государств и международных организаций, включая ООН.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.